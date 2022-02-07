Тренер «Фейеноорда»: хотим убедить Тиля остаться в команде

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот не уверен, что полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль останется в голландском клубе.

«Мне не нужно убеждать его остаться в команде. Но мы в зависимом положении», — приводит слова Слота издание Rijnmond.

Тиль забил 13 мячей в чемпионате Нидерландов сезона-2021/22. Голландский полузащитник является на данный момент лучшим бомбардиром турнира.

Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.

Ранее агент заявил, что Тиль не вернётся в «Спартак» в сезоне-2021/22.