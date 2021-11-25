Агент: Тиль не вернётся в «Спартак» в сезоне-2021/22
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«Гус будет в «Фейеноорде» весь сезон. Он в Москву этой зимой не вернётся», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.
В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 22 матча в чемпионате страны и Лиге конференций. Он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Тиль попал в сферу интересов «Рейнджерс».