Агент: Тиль не вернётся в «Спартак» в сезоне-2021/22

Футбольный агент Фулько ван Куперен сообщил, что его клиент Гус Тиль пока не намерен возвращаться в московский «Спартак».

«Гус будет в «Фейеноорде» весь сезон. Он в Москву этой зимой не вернётся», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.

В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 22 матча в чемпионате страны и Лиге конференций. Он забил 14 мячей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Тиль попал в сферу интересов «Рейнджерс».