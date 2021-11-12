Тиль попал в сферу интересов «Рейнджерс»
Хавбек может оказаться в «Рейнджерс», если команду возглавит его соотечественник Джованни ван Бронкхорст, сообщает Footballscotland.
Клуб из Шотландии после ухода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу» ищет нового главного тренера.
Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.
В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 18 матчей в чемпионате страны и Лиге конференций. Он забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.
Ранее технический директор «Фейеноорда» заявил, что клуб не сможет выкупить у «Спартака» Тиля.