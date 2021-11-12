Тиль попал в сферу интересов «Рейнджерс»

Короткая ссылка
Нидерландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль может продолжить карьеру в шотландском клубе «Рейнджерс».
Тиль попал в сферу интересов «Рейнджерс»

Хавбек может оказаться в «Рейнджерс», если команду возглавит его соотечественник Джованни ван Бронкхорст, сообщает Footballscotland.

Клуб из Шотландии после ухода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу» ищет нового главного тренера.

Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.

В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 18 матчей в чемпионате страны и Лиге конференций. Он забил 13 мячей и отдал три голевые передачи.

Ранее технический директор «Фейеноорда» заявил, что клуб не сможет выкупить у «Спартака» Тиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить