Технический директор «Фейенорда»: мы не сможем выкупить у «Спартака» Тиля

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Технический директор «Фейенорда» Франк Арнесен сообщил, что голландский клуб не сможет выкупить у московского «Спартака» трансфер полузащитника Гуса Тиля по окончании сезона-2021/22.
Технический директор «Фейенорда»: мы не сможем выкупить у «Спартака» Тиля
  • © ФК «Спартак»

«В нашей сложной финансовой ситуации мы не можем просто покупать игроков. «Фейенорд» не обсуждал вариант выкупа в сделке по аренде со «Спартаком». Он останется у нас до конца сезона. Затем мы начинаем с нуля», — цитирует Арнесена voetbalzone.nl.

По его словам, у Тиля долгосрочный контракт со «Спартаком» до середины 2024 года. «Фейенорд» не готов платить футболисту высокую зарплату, как в московском клубе.

Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейенорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.

В текущем сезоне полузащитник провёл за команду из Роттердама 14 матчей, в которых забил 11 мячей.

Ранее сообщалось, что Тиль признан лучшим игроком месяца чемпионата Нидерландов по футболу.

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