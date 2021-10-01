Тиль признан лучшим игроком месяца чемпионата Нидерландов по футболу
- AP
- © Peter Dejong
Тиль забил по два мяча в матчах нидерландского чемпионата с «Херенвеном» и «Неймегеном». Его точность ударов по воротам составила 86%, сообщает пресс-служба команды из Роттердама.
🏆 @eredivisie Speler van de Maand september?— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 1, 2021
𝐆𝐮𝐮𝐬! 𝐆𝐮𝐮𝐬! 𝐆𝐮𝐮𝐬! 𝐆𝐮𝐮𝐬!
3 wedstrijden. 4 goals. #Feyenoord
Тиль впервые в карьере был признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов. При выборе победителя номинации учитываются голоса болельщиков и статистика футболиста.
Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.
Ранее сообщалось, что Тиль пошёл на трёхкратное понижение зарплаты ради игровой практики в «Фейеноорде».