Тиль признан лучшим игроком месяца чемпионата Нидерландов по футболу

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Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль получил награду в номинации «Лучший игрок месяца» чемпионата Нидерландов по футболу по итогам сентября.
Тиль признан лучшим игроком месяца чемпионата Нидерландов по футболу
  • AP
  • © Peter Dejong

Тиль забил по два мяча в матчах нидерландского чемпионата с «Херенвеном» и «Неймегеном». Его точность ударов по воротам составила 86%, сообщает пресс-служба команды из Роттердама. 

Тиль впервые в карьере был признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов. При выборе победителя номинации учитываются голоса болельщиков и статистика футболиста.

Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.

Ранее сообщалось, что Тиль пошёл на трёхкратное понижение зарплаты ради игровой практики в «Фейеноорде».

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