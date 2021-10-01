Тиль признан лучшим игроком месяца чемпионата Нидерландов по футболу

Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль получил награду в номинации «Лучший игрок месяца» чемпионата Нидерландов по футболу по итогам сентября.

Тиль забил по два мяча в матчах нидерландского чемпионата с «Херенвеном» и «Неймегеном». Его точность ударов по воротам составила 86%, сообщает пресс-служба команды из Роттердама.

🏆 @eredivisie Speler van de Maand september?



𝐆𝐮𝐮𝐬! 𝐆𝐮𝐮𝐬! 𝐆𝐮𝐮𝐬! 𝐆𝐮𝐮𝐬!

3 wedstrijden. 4 goals. #Feyenoord — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 1, 2021

Тиль впервые в карьере был признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов. При выборе победителя номинации учитываются голоса болельщиков и статистика футболиста.

Напомним, что Тиль является игроком московского «Спартака». 23-летний полузащитник выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. В московский клуб он перешёл летом 2019 года из «АЗ Алкмара» за €16 млн.

Ранее сообщалось, что Тиль пошёл на трёхкратное понижение зарплаты ради игровой практики в «Фейеноорде».