ПСЖ разгромил в гостях «Лилль» в матче Лиги 1

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«Пари Сен-Жермен» разгромил в гостях «Лилль» в матче чемпионата Франции по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Пьер-Моруа», завершилась со счётом 5:1 в пользу парижского клуба.

В составе ПСЖ дубль оформил Перейра Данилу (10-я, 51-я минуты). Также отличился Преснел Кимбепе (32-я), Лионель Месси (38-я), Килиан Мбаппе (67-я).

Месси забил второй мяч за ПСЖ в чемпионате Франции. Первый был в ноябре.

ПСЖ (56 очков) лидирует в чемпионате Франции. «Лилль» (32) занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом», Черышев провёл матч на скамейке.

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