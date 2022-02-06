Валиева выиграла короткую программу, Кондратюк стал вторым, UFC объявил дату боя Яна со Стерлингом: главное к утру

Сборная Камеруна по футболу завоевала бронзовые медали на домашнем Кубке Африки, переиграв команду Буркина-Фасо.
«Тоттенхэм» одолел «Брайтон» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
В Союзе конькобежцев России высказались о дисквалификации национальной команды в смешанной эстафете по шорт-треку на ОИ-2022.
Камила Валиева выиграла короткую программу в женском одиночном катании на командном турнире Олимпиады, а Марк Кондратюк стал вторым в произвольной. Благодаря этому российские фигуристы сохранили лидерство в командных соревнованиях.
Сноубордистка Зои Садовски-Синнотт принесла Новой Зелании первое в истории золото зимних Игр.
В UFC объявили, что бой-реванш между россиянином Петром Яном и чемпионом организации в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом пройдёт 10 апреля в Джексонвилле.
Шон Стриклэнд одолел Джека Херманссона в главном бою UFC Fight Night 200.
Шайба Евгения Кузнецова помогла Столичному дивизиону обыграть Центральный в финале Матча звёзд НХЛ.
Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на Олимпиаде перенесены из-за погодных условий.
Стало известно, кто из российских биатлонисток выступит в индивидуальной гонке на ОИ.
На Украине рассказали свою версию конфликта с Губерниевым. Сам комментатор уже ответил по этому поводу.
Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отреагировала на выступление Валиевой в короткой программе.