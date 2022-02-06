Валиева выиграла короткую программу, Кондратюк стал вторым, UFC объявил дату боя Яна со Стерлингом: главное к утру

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Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе, Марк Кондратюк стал вторым в произвольной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, а в UFC назвали дату боя-реванша между отечественным бойцом Петром Яном и чемпионом организации в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

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