На Украине рассказали свою версию конфликта с Губерниевым

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Президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Глывинский рассказал свою версию стычки между украинским корреспондентом и российским комментатором Дмитрием Губерниевым на Олимпийских играх в Пекине.

«В том, что это провокация, сомнения никакого нет, поскольку заметно, что коллеги известного своими откровенными оскорбительными высказываниями в эфире и вне его Губерниева снимали ситуацию на видео заранее. Как выяснилось, эта выходка стала ответом на ситуацию, которая ранее возникла в микст-зоне после соревнований фигуристов», — написал Глывинский в Facebook.

Он отметил, что на видео отчётливо слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста, а также якобы видно, что он не стал отвечать на вызывающее поведение россиянина. Глывинский добавил, что повздорившим с Губерниевым является этнический канадец Ли Рини, который проживает на Украине последние десять лет, а украинская сторона постарается обратить на инцидент внимание Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

«Во время интервью в микст-зоне сразу после Ли задавать вопросы украинским фигуристам Софии Голиченко и Артёму Даренскому начал россиянин. После трёх вопросов наш журналист обратил внимание россиянина, что тот один за другим задаёт вопросы провокационного характера: «Запрещено ли вашим атлетам общаться на русском?», «Правда ли, что нельзя общаться с российскими атлетами?». Зато наш журналист логично спросил коллегу: «Не стоит ли в этой микст-зоне общаться о фигурном катании?» Видно, замечание не понравилось», — подчеркнул Глывинский.

Конфликт произошёл незадолго до церемонии открытия Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. По словам Губерниева, он задел перегородку, за которой сидел человек в украинской куртке, а тот начал его оскорблять. При этом их диалог проходил на английском языке.

Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Ранее в Госдуме назвали провокацией стычку Губерниева с журналистом в украинской форме на ОИ.