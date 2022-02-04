В Госдуме считают провокацией стычку Губерниева с журналистом в украинской форме на ОИ

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал конфликт российского телеведущего Дмитрия Губерниева с журналистом в украинской форме в пресс-центре Олимпийских игр в Пекине.

«В любой стране есть люди, которые неадекватно относятся к тем или иным событиям. Думаю, Губерниев точно имеет меньше всего отношения к тем разногласиям, которые существуют на данный момент между Россией и Украиной. Допускаю, что это могла быть вполне продуманная провокация», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

По его словам, в данной ситуации всем представителям российской делегации в Китае необходимо быть внимательными и не реагировать на подобные случаи.

«Нужно больше сосредоточиться на спорте всё-таки и на достижениях нашей команды», — добавил депутат.

Конфликт произошёл незадолго до церемонии открытия Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. По словам Губерниева, он задел перегородку, за которой сидел человек в украинской куртке, а тот начал его оскорблять. При этом их диалог проходил на английском языке.

Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Ранее на Украине отреагировали на конфликт Губерниева с журналистом в Пекине.