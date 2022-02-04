На Украине отреагировали на конфликт Губерниева с журналистом в Пекине

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Украинский спортивный журналист Артём Франков прокомментировал конфликт российского телеведущего Дмитрия Губерниева с человеком в украинской форме в пресс-центре Олимпийских игр в Пекине.

«Это не было запланировано. Подобной фигнёй никто из украинцев на Олимпиаде не занимается. Неприязненный разговор мог произойти в плоскости выяснений украино-российских отношений. Я бы относился к этому как к осложнённому бытовому конфликту на фоне наших взаимоотношений», — цитирует Франкова «Спорт-Экспресс».

Конфликт произошёл незадолго до церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. По словам Губерниева, он задел перегородку, за которой сидел человек в украинской куртке, а тот начал его оскорблять. При этом их диалог проходил на английском языке.

Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Ранее Губерниев рассказал о конфликте с журналистом в украинской форме на Олимпиаде в Пекине.