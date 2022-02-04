Губерниев рассказал о конфликте с журналистом в украинской форме на Олимпиаде в Пекине

|

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев подробно рассказал о конфликте с журналистом в украинской форме на Олимпийских играх в Пекине.

«Абсолютная провокация. Я случайным образом задел перегородку, извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком, начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его словам, он тоже позволил себе сказать что-то нецензурное в адрес обидчика во время стычки. При этом ему жаль, что человек в украинской куртке вообще позволил себе подобное.

«Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он всё для этого делал», — добавил Губерниев.

Конфликт произошёл незадолго до церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Губерниев повздорил с журналистом в украинской форме на Олимпиаде в Пекине.