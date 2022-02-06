Шайба Кузнецова помогла Столичному дивизиону обыграть Центральный в финале Матча звёзд НХЛ

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Столичный дивизион одержал победу над Центральным в финале Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 5:3. Игра проходила в формате двух периодов по десять минут.

В составе победителей дубль оформил Клод Жиру, а также по одному разу отличились россиянин Евгений Кузнецов, Крис Крайдер и Джек Хьюз. 

За Центральный дивизион шайбы забросили Назем Кадри, Джо Павелски и Клейтон Келлер, а российский нападающий Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что два паса Кирилла Капризова помогли Центральному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд.

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