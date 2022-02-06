Два паса Капризова помогли Центральному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд

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Команда Центрального дивизиона одержала победу над сборной Атлантического дивизиона в полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 8:5. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами в составе победителей.

Отечественный голкипер Андрей Василевский, который защищал ворота Атлантического дивизиона, пропустил три шайбы и совершил девять сейвов.

Ранее сообщалось, что ассист Евгения Кузнецова помог команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ.

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