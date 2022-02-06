Два паса Капризова помогли Центральному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд
Встреча завершилась со счётом 8:5. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут.
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами в составе победителей.
Отечественный голкипер Андрей Василевский, который защищал ворота Атлантического дивизиона, пропустил три шайбы и совершил девять сейвов.
Ранее сообщалось, что ассист Евгения Кузнецова помог команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ.