Два паса Капризова помогли Центральному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд

Команда Центрального дивизиона одержала победу над сборной Атлантического дивизиона в полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 8:5. Игра проходила в формате двух периодов по 10 минут.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами в составе победителей.

Отечественный голкипер Андрей Василевский, который защищал ворота Атлантического дивизиона, пропустил три шайбы и совершил девять сейвов.

Ранее сообщалось, что ассист Евгения Кузнецова помог команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звёзд НХЛ.