UFC: Ян и Стерлинг проведут бой-реванш 10 апреля в Джексонвилле

Объявлена дата и место проведения второго поединка между временным чемпионом UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и действующим обладателем полноценного титула организации американцем Алджэмейном Стерлингом.

Как сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата, схватка состоится 10 апреля в рамках турнира UFC 273 в Джексонвилле на арене VyStar Veterans Memorial.

Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта 2021 года. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, из-за чего был дисквалифицирован. После этого между ними должен был пройти реванш 5 марта, но из-за травмы Стерлинг не вышел на бой. В связи с этим россиянин подрался за временный титул с Кори Сэндхагеном и одержал победу.

Ранее Стерлинг заявил, что Ян его боится.