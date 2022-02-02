Стерлинг заявил, что россиянин Ян его боится

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг заявил, что обладатель временного титула россиянин Пётр Ян его боится.
Стерлинг заявил, что россиянин Ян его боится
  • Gettyimages.ru

«Читер Ян боится меня», — написал Стерлинг в своём Twitter.

Ян потерял чемпионский пояс UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта 2021 года. В четвёртом раунде российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. 

Реванш состоится в бою турнира UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально поединок должен был пройти 5 марта.

Ранее сообщалось, что Ян поднялся на девятое место в рейтинге P4P от UFC.

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