Стриклэнд одолел Херманссона в главном бою UFC Fight Night 200
Поединок завершился раздельным решением судей в пользу Стриклэнда.
Теперь на его счету 25 побед и три поражения в MMA. Хермассон же потерпел седьмое поражение в карьере при 22 выигранных боях.
На прошедшем турнире также Ник Максимов победил Пунахеле Сориано единогласным судейским решением, а Шавкат Рахмонов в первом раунде нокаутировал Карлстона Линдси Харриса.
Ранее сообщалось, что российский боец Пётр Ян и чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг проведут бой-реванш 10 апреля в Джексонвилле.