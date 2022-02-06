Стриклэнд одолел Херманссона в главном бою UFC Fight Night 200

Американский боец смешанного стиля Шон Стриклэнд одержал победу над шведом Джеком Херманссоном в главном поединке турнира UFC Fight Night 200 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился раздельным решением судей в пользу Стриклэнда.

Теперь на его счету 25 побед и три поражения в MMA. Хермассон же потерпел седьмое поражение в карьере при 22 выигранных боях.

На прошедшем турнире также Ник Максимов победил Пунахеле Сориано единогласным судейским решением, а Шавкат Рахмонов в первом раунде нокаутировал Карлстона Линдси Харриса.

Ранее сообщалось, что российский боец Пётр Ян и чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг проведут бой-реванш 10 апреля в Джексонвилле.