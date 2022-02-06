В Союзе конькобежцев России высказались о дисквалификации в эстафете по шорт-треку

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал дисквалификацию в полуфинале смешанной эстафеты по шорт-треку на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мы допустили ошибку при передаче эстафеты, — цитирует Кравцова «Спорт-Экспресс». — Говорят, что мы помешали китайцам. Честно говоря, этого я не увидел. Но факт ошибки при передаче есть. Бессмысленно что-то говорить».

По его словам, российским спортсменам просто не повезло. Ведь в шорт-треке такое часто случается.

Российских шорт-трекистов 5 февраля дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на ОИ-2022. Россияне не смогли пробиться в финал A.

В составе национальной команды выступали Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серёгина.

Ранее Елистратов прокомментировал дисквалификацию сборной России.