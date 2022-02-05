Елистратов: сборную России правильно дисквалифицировали в смешанной эстафете

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Россиянин Семён Елистратов прокомментировал дисквалификацию сборной России в полуфинале смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«При передаче смены Сони и Кости мы помешали китайской команде. Судья принял правильное решение, потому что действительно была помеха. Нужно давать пенальти за такое», — цитирует Елистратова «Чемпионат».

По словам 31-летнего спортсмена из Уфы, он не имеет понятия, кто подал запрос на протест. Он также добавил, что не было никакого смысла спорить с арбитрами.

Российских шорт-трекистов 5 февраля дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на ОИ-2022. Россияне не смогли пробиться в финал A.

В составе национальной команды выступали Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Анна Серёгина.

Ранее сообщалось, что китайские шорт-трекисты завоевали золото в смешанной эстафете.