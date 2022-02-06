Губерниев резко ответил главе Ассоциации спортивных журналистов Украины

«Я случайно задел перегородку, после чего на меня начали орать матом. Пусть они не рассказывают. Этот председатель хочет меня, что ли? Что он так следит за мной раз говорит, что я не в первый раз этику нарушаю? Дебилы», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
По его мнению, Глывинский и Минспорта Украины являются главными «вредителями» для спорта в своей стране.
«На видео всё отчетливо видно. Пусть не рассказывают сказки», — добавил Губерниев.
Напомним, что у Губерниева произошёл конфликт с украинским журналистом незадолго до церемонии открытия Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. По словам Губерниева, он задел перегородку, за которой сидел человек в украинской куртке, а тот начал его оскорблять. При этом их диалог проходил на английском языке.
Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Ранее на Украине рассказали свою версию конфликта с Губерниевым.