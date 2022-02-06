НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Губерниев резко ответил главе Ассоциации спортивных журналистов Украины

Губерниев резко ответил главе Ассоциации спортивных журналистов Украины
06.02.2022, 10:39 |

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова президента Ассоциации спортивных журналистов Украины Александра Глывинского по поводу инцидента, произошедшего на Олимпиаде в Пекине.

Губерниев резко ответил главе Ассоциации спортивных журналистов Украины
  • РИА Новости

«Я случайно задел перегородку, после чего на меня начали орать матом. Пусть они не рассказывают. Этот председатель хочет меня, что ли? Что он так следит за мной раз говорит, что я не в первый раз этику нарушаю? Дебилы», — цитирует Губерниева  «Чемпионат»

По его мнению, Глывинский и Минспорта Украины являются главными «вредителями» для спорта в своей стране.

«На видео всё отчетливо видно. Пусть не рассказывают сказки», — добавил Губерниев.

Напомним, что у Губерниева произошёл конфликт с украинским журналистом незадолго до церемонии открытия Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. По словам Губерниева, он задел перегородку, за которой сидел человек в украинской куртке, а тот начал его оскорблять. При этом их диалог проходил на английском языке.

Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Ранее на Украине рассказали свою версию конфликта с Губерниевым.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ