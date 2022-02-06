Губерниев резко ответил главе Ассоциации спортивных журналистов Украины

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на слова президента Ассоциации спортивных журналистов Украины Александра Глывинского по поводу инцидента, произошедшего на Олимпиаде в Пекине.

«Я случайно задел перегородку, после чего на меня начали орать матом. Пусть они не рассказывают. Этот председатель хочет меня, что ли? Что он так следит за мной раз говорит, что я не в первый раз этику нарушаю? Дебилы», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его мнению, Глывинский и Минспорта Украины являются главными «вредителями» для спорта в своей стране.

«На видео всё отчетливо видно. Пусть не рассказывают сказки», — добавил Губерниев.

Напомним, что у Губерниева произошёл конфликт с украинским журналистом незадолго до церемонии открытия Олимпийских игр на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. По словам Губерниева, он задел перегородку, за которой сидел человек в украинской куртке, а тот начал его оскорблять. При этом их диалог проходил на английском языке.

Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Ранее на Украине рассказали свою версию конфликта с Губерниевым.