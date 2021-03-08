«Локомотив» стал обладателем первого в истории женского Суперкубка России по футболу
- РИА Новости
Матч за Суперкубок России проходил в Нижнем Новгороде и закончился со счётом 1:0 в пользу «Локомотива». Автором единственного забитого мяча на 38-й минуте встречи стала Марина Фёдорова.
Женская команда «Локомотива» добыла путёвку в Суперкубок страны благодаря победе в Кубке России, а футболистки ЦСКА — благодаря чемпионству в Суперлиге.
Ранее гол Смолова помог «Локомотиву» разгромить «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги.