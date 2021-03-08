«Локомотив» стал обладателем первого в истории женского Суперкубка России по футболу

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Футболистки московского «Локомотива» выиграли первый в истории женский Суперкубок России, одержав победу над московским ЦСКА.
«Локомотив» стал обладателем первого в истории женского Суперкубка России по футболу
  • РИА Новости

Матч за Суперкубок России проходил в Нижнем Новгороде и закончился со счётом 1:0 в пользу «Локомотива». Автором единственного забитого мяча на 38-й минуте встречи стала Марина Фёдорова.

Женская команда «Локомотива» добыла путёвку в Суперкубок страны благодаря победе в Кубке России, а футболистки ЦСКА — благодаря чемпионству в Суперлиге. 

Ранее гол Смолова помог «Локомотиву» разгромить «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги.

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