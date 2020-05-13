Киркоров, Галустян и Рудковская пожелали Навке и Пескову здоровья

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Певец Филипп Киркоров, актёр Михаил Галустян и музыкальный продюсер Яна Рудковская, а также другие российские звёзды шоу-бизнеса пожелали Татьяне Навке скорейшего выздоровления в связи с заболеванием коронавирусом.
Киркоров, Галустян и Рудковская пожелали Навке и Пескову здоровья
  • Instagram
  • © tatiana_navka

«Выздоравливайте поскорее. Всё будет хорошо», — написали в Instagram под постом олимпийской чемпионки Турина в соревновании танцевальных пар Филипп Киркоров и Анна Семенович.

К ним присоединились и другие известные люди — фигуристы Татьяна Волосожар и Дмитрий Соловьёв, актёры Алика Смехова и Михаил Галустян, музыкальный продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская, а также модельер Наталья Якимчик.

Ранее Навка сообщила о своём самочувствии и состоянии мужа Дмитрия Пескова после госпитализации в связи с выявлением опасного заболевания.

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