Навка показала растяжку, хотя изначально сомневалась в своих возможностях

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Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка продемонстрировала растяжку.
Навка показала растяжку, хотя изначально сомневалась в своих возможностях
  • РИА Новости

В своём аккаунте в Instagram 44-летняя бывшая фигуристка опубликовала фотографию, на которой исполняет сложный технический элемент.

«Думала, не смогу, но мой тренер в меня верил!» — подписала Навка снимок.

В настоящее время экс-спортсменка является руководителем ледового шоу «Спящая красавица», главную роль в котором исполняет победительница Олимпиады в Пхёнчхане — 2018 Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу.

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