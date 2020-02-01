Навка показала растяжку, хотя изначально сомневалась в своих возможностях

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка продемонстрировала растяжку.

В своём аккаунте в Instagram 44-летняя бывшая фигуристка опубликовала фотографию, на которой исполняет сложный технический элемент.

«Думала, не смогу, но мой тренер в меня верил!» — подписала Навка снимок.

В настоящее время экс-спортсменка является руководителем ледового шоу «Спящая красавица», главную роль в котором исполняет победительница Олимпиады в Пхёнчхане — 2018 Алина Загитова.

Ранее сообщалось, что СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу.