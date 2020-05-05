Навка поддержала Плющенко и Рудковскую после скандала с их сыном

Известная в прошлом российская фигуристка Татьяна Навка высказалась о скандале вокруг сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Ранее некоторые СМИ написали, что ребёнок звёздной пары страдает психическим расстройством.

«Хочу поддержать моих друзей Плющенко и Рудковскую. Неужели люди, которые называют себя «журналистами», совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?! Фальсификация фактов, искажение правды, притянутые за уши слова и жажда сенсации… Знаю Сашу лично как целеустремлённого, развитого, озорного и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию которого стоит подучиться многим взрослым. В первую очередь он просто ребёнок, у которого идёт период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?!» — написала олимпийская чемпионка 2006 года в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Ягудин поддержал семью Плющенко.