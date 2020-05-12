Навка рассказала о состоянии здоровья Пескова

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Бывшая фигуристка Татьяна Навка рассказала об их с мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, состоянии.
Навка рассказала о состоянии здоровья Пескова
  • РИА Новости

«Нас с мужем госпитализировали, подтверждён COVID-19. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи», — написала Навка в Instagram.

Олимпийская чемпионка призналась, что у Пескова «ситуация немного сложнее».

«Главное — без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальными, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая», — добавила Навка. 

Ранее Навка была госпитализирована с коронавирусом. 

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