Навка рассказала о состоянии здоровья Пескова

Бывшая фигуристка Татьяна Навка рассказала об их с мужем, пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, состоянии.

«Нас с мужем госпитализировали, подтверждён COVID-19. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи», — написала Навка в Instagram.

Олимпийская чемпионка призналась, что у Пескова «ситуация немного сложнее».

«Главное — без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальными, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая», — добавила Навка.

Ранее Навка была госпитализирована с коронавирусом.