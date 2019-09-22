«Рома» в меньшинстве вырвала победу в матче Серии А с «Болоньей»

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Римская «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче четвёртого тура итальянской Серии А.
«Рома» в меньшинстве вырвала победу в матче Серии А с «Болоньей»
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Встреча, прошедшая на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Рома» забила первой. На 49-й минуте отличился Александар Коларов. «Болонья» на 54-й минуте ответила голом Николы Сансоне с пенальти.

На 85-й минуте «Рома» осталась вдесятером. За вторую жёлтую карточку был удалён Джанлука Манчини. Уже в компенсированное время победу столичной команде принёс мяч Эдина Джеко.

В пятом туре «Рома» на своём поле примет «Аталанту», а «Болонья» на выезде сыграет с «Дженоа».

Ранее сообщалось, что дубль Фернандо Льоренте помог «Наполи» разгромить «Лечче» в Серии А.

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