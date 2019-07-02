Федун рассказал, что «Спартак» не стал выкупать Промеса у «Севильи»

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о несостоявшемся возвращении в команду голландского форварда Квинси Промеса.
Федун рассказал, что «Спартак» не стал выкупать Промеса у «Севильи»
  • РИА Новости

«Возможность с возвращением Промеса существовала. Но продать игрока за 21 млн и купить обратно за 17 — какой смысл? Надо своих растить», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в настоящее время в «Спартаке» нет звезды уровня Промеса, однако выразил надежду, что вскоре это изменится.

«Не буду называть фамилий, но несколько игроков, включая россиян, имеют потенциал для роста», — добавил владелец клуба.

Промес ушёл из «Спартака» в испанскую «Севилью» летом 2018 года, а спустя ещё год подписал контракт с амстердамским «Аяксом». В его активе 66 голов и 34 передачи в 135 матчах за московский клуб, в составе которого он стал чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России.

Ранее Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье.

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