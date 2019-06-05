Российская тяжелоатлетка завоевала серебро на юниорском ЧМ

Россиянка Евгения Гусева заняла второе место в весовой категории до 71 кг на юниорском чемпионате мира по тяжёлой атлетике в столице Фиджи Суве.

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РИА Новости

По сумме рывка и толчка российская спортсменка показала результат 212 кг (97 + 115). Победительницей стала американка Кэтрин Най (246 кг), а замкнула тройку лучших Берфин Алтун из Турции (206 кг). У мужчин в категории до 96 кг бронзу выиграл россиянин Артур Бабаян с результатом 346 кг (160 в рывке + 186 в толчке). Перед ним расположились египтянин Ахмед Сайед Ашур Али (365 кг) и представитель Казахстана Артём Антропов (352 кг). Ранее российский тяжелоатлет Владимир Гришаев установил мировой рекорд на ЧМ по пауэрлифтингу.