Российская тяжелоатлетка завоевала серебро на юниорском ЧМ
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- РИА Новости
По сумме рывка и толчка российская спортсменка показала результат 212 кг (97 + 115).
Победительницей стала американка Кэтрин Най (246 кг), а замкнула тройку лучших Берфин Алтун из Турции (206 кг).
У мужчин в категории до 96 кг бронзу выиграл россиянин Артур Бабаян с результатом 346 кг (160 в рывке + 186 в толчке). Перед ним расположились египтянин Ахмед Сайед Ашур Али (365 кг) и представитель Казахстана Артём Антропов (352 кг).
Ранее российский тяжелоатлет Владимир Гришаев установил мировой рекорд на ЧМ по пауэрлифтингу.