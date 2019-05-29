Адвокат не исключает, что Глушаков попросил у «Спартака» €1,5 млн наличными

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал информацию, согласно которой футболист потребовал у клуба €1,5 млн наличными при расторжении контракта для того, чтобы не выплачивать алименты экс-супруге.

«В теории возможно. Я не удивлюсь, если Денис предпринимает такие попытки. В нашем понимании он уже давно не капитан «Спартака», а «Капитан очевидность». Уже по первым нотам бракоразводного процесса стало понятно, какую песню он будет дальше петь», — приводит слова адвоката «Советский спорт».

Тем не менее он считает, что красно-белые с высокой долей вероятности откажут Глушакову в просьбе, так как это может навредить репутации клуба.

«Сама попытка выбить наличные у клуба станет основанием для лишения родительских прав. Не нужно забывать: алименты идут не на содержание бывшей жены, а на детей. Получается, их Глушаков и обманывает», — сказал Жорин.

До этого в СМИ появилась информация, что «Спартак» намерен выплатить игроку €3 млн при расторжении контракта, а сам футболист потребовал половину суммы наличными, чтобы не делиться с бывшей женой.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова и назначил алименты в размере одной трети от доходов, а также дополнительно 100 тыс. рублей ежемесячно для бывшей жены до достижения трёхлетнего возраста младшей дочерью.

Ранее Глушаков опубликовал мем о трансферной политике «Спартака».