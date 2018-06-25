Главный тренер сборной Перу рассказал о состоянии здоровья Фарфана

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека рассказал о состоянии здоровья нападающего Джефферсона Фарфана, госпитализированного после потери сознания на тренировке национальной команды перед матчем чемпионата мира 2018 года с командой Австралии.

«С Фарфаном, в общем-то, всё в порядке, но завтра, к сожалению, сыграть он не сможет. Самое главное — он восстанавливается, сразу после столкновения игрок получил всю необходимую помощь», — приводит слова Гареки ТАСС.

Он отметил, что состояние Фарфана быстро стабилизировалось.

«Есть определённые правила восстановления игроков, ему нужно находиться в больнице в течение 72 часов. Считаем, что мы должны следовать этим требованиям, и благодарим организаторов из России и медиков за помощь, оказанную нам», — добавил специалист.

По информации СМИ, Фарфану предварительно поставили диагноз «сотрясение мозга».

Ранее Фарфан сообщил, что пропустит матч ЧМ-2018 Австралия — Перу из-за травмы.