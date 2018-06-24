СМИ: Фарфану предварительно диагностировано сотрясение мозга

Нападающему московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсону Фарфану, получившему травму на тренировке национальной команды, предварительно диагностировано сотрясение мозга.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к футболисту.

Отмечается, что для установления точного диагноза 33-летний форвард проходит дополнительные обследования.

Свой следующий матч на чемпионате мира сборная Перу проведёт 26 июня против команды Австралии.

Ранее стало известно, что Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу по футболу.