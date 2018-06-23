Фарфан потерял сознание на тренировке сборной Перу по футболу

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму головы во время тренировки своей национальной команды.

Об этом сообщает Depor.com.

Отмечается, что Фарфан столкнулся со своим партнёром по команде, потерял сознание и покинул занятия на машине скорой помощи. В клинике он прошёл обследование, сейчас его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что Дзагоев не полетит в Самару на матч Россия — Уругвай.