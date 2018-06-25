Фарфан пропустит матч ЧМ-2018 Австралия — Перу из-за травмы

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с Австралией из-за травмы.

«Спасибо всем за поддержку, было тяжело в тот момент, когда я получил травму. Слава богу, состояние моё стабильное, сейчас нужно думать о здоровье и моей семье. Я очень хотел быть рядом с моими товарищами по команде в последней игре, но смогу поддержать партнёров только из больницы. Верю в команду, знаю, что она порадует», — написал Фарфан в своём Instagram.

Публикация от Jefferson Farfan🇵🇪 (@jefferson_farfan_oficial) 24 Июн 2018 в 8:28 PDT

Матч Австралия — Перу состоится 26 июня в Сочи. Перуанцы досрочно лишились шансов на выход в плей-офф, проиграв две стартовые встречи на чемпионате мира.

Ранее СМИ сообщили, что Фарфану предварительно поставили диагноз «сотрясение мозга».