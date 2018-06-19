Домингес прокомментировал эпизод с незабитым пенальти Месси в матче ЧМ-2018 с Исландией

Бывший нападающий казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита» Алехандро Домингес прокомментировал эпизод с незабитым пенальти форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси в матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Исландии.

«Такое случается. Игроки, которые должны взять на себя столь большую ответственность, знают, что подобные вещи могут произойти. Как аргентинец я уверен, что его мастерство нельзя ставить под сомнение. Сейчас наступает очень важный момент, ведь у Аргентины больше нет шансов на осечку. Надеюсь, они достойно выйдут из сложившейся ситуации. Да, порой болельщики ожидают от Месси слишком многого. Но надо понимать, что он тоже человек и у него может быть неудачный матч, как у любого игрока», — сказал Домингес в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Боярский назвал самый зрелищный матч, который прошёл на ЧМ-2018 по футболу.