Боярский назвал самый зрелищный матч, который прошёл на ЧМ-2018 по футболу

Известный актёр Михаил Боярский назвал самый зрелищный матч, который прошёл на чемпионате мира 2018 года по футболу.

«Ну, наверное, Португалия — Испания. Помимо того, что наши выиграли 5:0. Но команда саудовцев немножко послабее, чем другие», — сказал Боярский в беседе с RT.

Он также прокомментировал непредсказуемые результаты матчей ЧМ-2018.

«Но тут идёт такая серьёзная ломка стереотипов, во всех командах всё очень неожиданно, и все звёзды пока никак себя не проявили. Поэтому я полагаю, что и Мохаммед Салах войдёт в это же число — лидер, который не проявит себя в матче», — заявил Боярский.

Ранее Боярский дал прогноз на матч Россия — Египет.