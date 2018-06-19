Боярский дал прогноз на матч Россия — Египет

Известный актёр Михаил Боярский сделал прогноз на матч сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу с национальной командой Египта.

«Я полагаю, что наша команда выиграет... Трудно сказать, с каким счётом, но я хотел бы, чтобы было 3:1», — сказал Боярский в эксклюзивном интервью RT.

Он также сказал, чего не хватило сборной России в стартовом матче с командой Саудовской Аравии.

«Я не берусь судить профессионально, что касается меня как болельщика, то мне всего хватило вполне. Ещё пяти голов не хватило — 10:0 было бы лучше», — добавил Боярский.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.

Ранее актёр Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года.