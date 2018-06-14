Михаил Боярский назвал победу сборной России фантастическим прорывом

Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Для меня чудо свершилось. Я не ожидал этого никак. Я рассчитывал на 2:0, что наши выиграют. Но никаких иллюзий по поводу нашей сборной не было», — заявил артист.

По его словам, у команды произошёл совершенно фантастический прорыв — в игре, психологии, смелости.

Боярский выразил надежду, что в матче против сборной Египта 19 июня россияне покажут аналогичный настрой.

В преддверии турнира Боярский поделился мнением о том, как выступит сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей национальной сборной.