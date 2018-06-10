Боярский: сборной России нечего делать на ЧМ-2018 по футболу

Известный актёр Михаил Боярский поделился мнением о том, как выступит сборная России на домашнем чемпионате мира по футболу.

«Нет, стыдно не будет, мы готовы к этому, так что стыдиться здесь нечего. На чемпионате сборная ничего не добьётся. Если бы я разбирался в футболе так же, как в театре, то был бы тренером нашей команды, но я занимаюсь драматическим театром», — приводит слова Боярского «БИЗНЕС Online».

Актёр заявил, что футбол является «больным местом» России и что в нём ещё долго ничего не будет происходить.

«Мы играем в другую игру, у нас свой футбол, российский, а на мировом чемпионате нам делать нечего. Мы играть в эту игру не умеем», — отметил Боярский.

По его мнению, в финал мирового первенства выйдут Бразилия и Германия, а победителями турнира станут немцы.

Ранее Кузяев высказал мнение по поводу ожиданий российских болельщиков на ЧМ-2018.