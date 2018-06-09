Кузяев высказал мнение насчёт ожиданий российских болельщиков на ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев высказал своё мнение об ожиданиях российских болельщиков от чемпионата мира 2018 года.

«Думаю, у болельщиков останутся только положительные воспоминания. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы порадовать наших болельщиков», — сказал Кузяев.

Он также отреагировал на высказывания детей, которые считают, что сборная России будет играть в финале или с Германией, или с Бразилией.

«Будет очень сложно, так как у сборной России нет опыта выступления на таких больших турнирах. Для начала нам нужно выйти из группы, а уже далее решать более глобальные задачи», — отметил Кузяев.

Ранее на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве прошла открытая тренировка сборной России по футболу.