СМИ: Искусственный интеллект определил вероятного победителя ЧМ-2018 по футболу

Немецкие и бельгийские исследователи на основе использования искусственного интеллекта и больших данных назвали наиболее вероятного победителя ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщает испанская газета ABC, с вероятностью 17,8% победу в турнире одержит сборная Испании.

Отмечается, что исследователи из Технического университета Дортмунда, Мюнхенского технического университета и Гентского университета снабдили искусственный интеллект такими данными, как население страны, её ВВП, официальные ставки, а также данными рейтинга ФИФА.

Кроме того, была добавлена информация относительно футболистов сборной страны, период времени, в течение которого они выступают вместе, возраст и количество выигранных Лиг чемпионов.

Используя эти данные, учёные провели 100 тыс. моделирований, определив не только потенциального победителя ЧМ, но и вероятность прохождения командами раундов турнира.

Ранее посол Туниса в России Мухаммед Али Шихи поделился впечатлениями от организации чемпионата мира по футболу 2018 года.

15 июня сборная Испании сыграла вничью с национальной командой Португалии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 3:3.

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