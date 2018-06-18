Посол Туниса назвал организацию ЧМ-2018 в России безупречной

Посол Туниса в России Мухаммед Али Шихи поделился впечатлениями от организации чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Все тунисцы, приехавшие сюда, впечатлены организацией ЧМ в России. Это безупречная организация, и тунисцы отмечают, что абсолютно все, кто приезжает на чемпионат, получают гостеприимный приём. Я нахожусь в постоянном контакте с тунисскими фанатами — все они очень довольны», — приводит слова Шихи ТАСС.

Первый матч сборной Туниса на ЧМ-2018 состоится в Волгограде 18 июня в 21:00. Соперником станет национальная команда Англии. Али Шихи прилетел в Волгоград, чтобы посмотреть эту игру.

Ранее тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время мундиаля, поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Англии и Туниса в рамках первого тура чемпионата мира 2018 года в России.