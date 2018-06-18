Моуринью считает, что сборной Англии не будет легко в матче с Тунисом на ЧМ-2018

Тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время мундиаля, поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Англии и Туниса в рамках первого тура чемпионата мира 2018 года в России.

«У Англии есть тактическая система, которая должна сработать против более слабой команды, создавать для неё сложности. У «трёх львов» есть все необходимые слагаемые успеха», — сказал Моуринью в эфире RT.

Он также высказал своё мнение о сопернике английской сборной — команде Туниса.

«До чемпионата мира Тунис проводил товарищескую игру с Испанией и проиграл. Я бы сказал, что это африканская команда с европейским стилем игры. Много тунисцев играют в Европе, так что лёгким матч для Англии не будет», — заявил Моуринью.

Матч Англия — Тунис состоится 18 июня в Волгограде. Начало — в 21:00.

Ранее Моуринью поделился мнением о первом тайме матча ЧМ Швеция — Южная Корея.