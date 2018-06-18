Моуринью поделился мнением насчёт первого тайма матча ЧМ Швеция — Южная Корея

Тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время мундиаля, поделился мнением о проходящей встрече между сборными Швеции и Южной Кореи в рамках первого тура чемпионата мира 2018 года в России.

«Швеция и Южная Корея играют на равных. Лучше начала азиатская команда, она опасна в контратаках, особенно Сон Хын Мин. Но лучший момент был у шведов, гола не было только из-за совершенно фантастического сейва Чо Хён У. В навесах шведы сильнее соперника, поэтому их угловые таят опасность», — сказал Моуринью в эфире RT.

Он предположил, что исход встречи может решить всего один забитый мяч.

«Один мяч может решить исход игры. Если Южная Корея забьёт, то, скорее всего, после контратаки. А шведам нужно пробовать себя в диагональных пасах и не забывать о добивании мяча», — считает Моуринью.

Ранее защитник и капитан сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист рассказал, что может стать ключом к победе над командой Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.