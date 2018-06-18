Гранквист рассказал, за счёт чего Швеция может обыграть Южную Корею на ЧМ-2018

Защитник и капитан сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист рассказал, что может стать ключом к победе над командой Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Мы достаточно высоки. Если сможем это использовать, это станет для нас настоящим ключом к победе», — приводит слова Гранквиста Dagens Nyheter.

Отмечается, что сборная Швеции является одной из самых «высоких» команд на турнире. Средний рост шведов — 186 см.

Матч Швеция — Южная Корея состоится 18 июня.

Ранее сообщалось, что британские учёные доказали взаимосвязь домашнего насилия и футбольных матчей.