Британские учёные доказали взаимосвязь домашнего насилия и футбольных матчей

Учёные-аналитики университета Ланкастера установили взаимосвязь между ростом числа случаев домашнего насилия и футбольными матчами.

Как сообщает Sky News, согласно проведённому исследованию во время поражений сборной Англии на ЧМ-2014 в Бразилии число случаев домашнего насилия в графстве Ланкашир увеличивался на 38%. Когда команда играла вничью, этот показатель возрастал на 26%.

Отмечается, что британская полиция намерена выделить дополнительные полицейские патрули для реагирования на случаи насилия в дни, когда англичане будут играть на чемпионате мира 2018 года в России.

Соперниками сборной Англии на ЧМ-2018 станут команды Туниса, Панамы и Бельгии. Матчи пройдут 18, 24 и 28 июня соответственно.

Ранее сообщалось, что в Волгограде не будут дополнительно усиливать меры безопасности из-за английских фанатов.