ФИФА определила лучший момент третьего игрового дня ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший момент третьего игрового дня чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходит в России.

Таковым, как сообщает официальная страница турнира в социальной сети Twitter, стал мяч нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона в ворота Аргентины.

Гол Финнбогасона стал для исландских футболистов первым в финальной части чемпионата мира за всю историю турнира и помог команде Хеймира Хадльгримссона сыграть вничью с одним из фаворитов мундиаля — 1:1.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор отметил высокий уровень организации ЧМ-2018.