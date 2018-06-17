Главный тренер сборной Нигерии отметил высокий уровень организации ЧМ-2018

По окончании матча первого тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Хорватии главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор отметил высокий уровень организации турнира, который проходит в России.

«Атмосфера на стадионе была такая, что было ощущение, что мы играем в Хорватии, в Загребе. Но мне очень понравилось как нас поддерживали наши болельщики. Не важно сколько их, главное — как они болели. Вся организация турнира в России мне очень нравится. Сегодня мы расстроены поражением, но что касается организации — всё на высшем уровне», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Рора, в поединке с Хорватией нигерийским футболистам не хватало сыгранности в центре поля, что привело к отсутствию явных голевых моментов и итоговому поражению со счётом 0:2.

«Мы расстроены, ведь когда проигрываешь — это не хорошо. Надо признать, что хорваты были лучше, мы допустили ошибки, особенно на угловых. Было много моментов и ошибок в штрафной. Нам надо прожить это поражение и обыграть Исландию в следующем туре», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная Нигерии уступила Хорватии в матче группового раунда ЧМ-2018.