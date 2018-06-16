Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Аргентина — Исландия

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Исландии со счётом 1:1.

На гол аргентинца Серхио Агуэро на 19-й минуте исландцы ответили точным ударом Альвреда Финнбогасона на 23-й.

RT вёл текстовую трансляцию матча.