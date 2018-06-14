В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбления сборной России по футболу

В Госдуме разработали законопроект, предусматривающий штрафы для тех, кто оскорбляет сборную России по футболу, сообщает kp.ru.

«Издеваться и критиковать — это разные вещи», — заявил автор документа, депутат Виталий Милонов.

По его словам, не успели российские футболисты выйти на поле, как их уже «облили грязью».

Как отметил Милонов, каждый игрок не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления.

Депутат пояснил, что футболисты сборной представляют государство, и те, кто их оскорбляет, оскорбляют всю страну.

«Штрафовать их будем на 10 тыс. рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы ни были, они свои», — добавил Милонов.

Ранее аргентинский футболист Диего Марадона выразил надежду, что российские болельщики будут поддерживать свою команду.

В мае URA.RU сообщало, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев проверил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018.