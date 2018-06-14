Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выразил надежду, что российские болельщики будут поддерживать свою команду.

«Я надеюсь, российские болельщики поддержат свою команду, потому что ей это потребуется. Это открытие чемпионата, и это очень важный для игроков матч», — сказал Марадона в беседе с RT.

Ранее сборная России удвоила преимущество в счёте над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.