Сборная России забила второй мяч Саудовской Аравии в матче ЧМ-2018

Сборная России удвоила преимущество в счёте над Саудовской Аравией в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Автором гола на 43-й минуте стал вышедший на замену Денис Черышев, отличившийся после передачи Александра Головина.

Счёт в матче — 2: 0 в пользу сборной России.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.